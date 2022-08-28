رئيس التحرير

أحمد الخطيب

بدء عرض فيلم «العارف» على منصة «WATCH IT»

كتب:

نرمين عفيفي
01:36 م | الأحد 28 أغسطس 2022
فيلم العارف

فيلم العارف

أعلنت منصة «WATCH IT» عن بدء عرض فيلم «العارف» بطولة الفنان أحمد عز لمشاهديها ومتابعيها، للمشاهدة بشكل حصري بعد عرضه بشاشات السينما،  وتدور أحداث الفيلم عن صراع حرب العقول والهاكرز في زمننا المعاصر، من خلال شخصية «يونس» الذي يعيش مع طفلته الوحيدة بعد انفصاله عن زوجته، حيث يقوم بعملية تابعة لجهاز أمني كبير في مصر، وتتوالي الأحداث في أجواء من الأكشن والإثارة والتشويق.

  «العارف» من إنتاج «سينرجي» وإخراج أحمد علاء

فيلم «العارف» بطولة الفيلم أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، محمد ممدوح، مصطفي خاطر، حازم إيهاب، أحمد خالد صالح، كنزي رماح وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سيد بشير، إنتاج «سينرجي»، وإخراج أحمد علاء، وتم عرض فيلم «العارف» في السينمات في صيف 2021.

اقرأ المزيد:

«العارف» ينهي موسم الصيف ويتصدر الإيرادات بـ63 مليون جنيه

حصاد إيرادات السينما في 2021: «العارف» في المركز الأول بـ63 مليون جنيه

أحمد عز يسيطر بـ«العارف والجريمة» على إيرادات الصيف والشتاء بـ93 مليون جنيه

جامعة سوهاج تنتخب مجلس نقابة للعاملين.. و«العارف» نقيبا
بقلم نرمين عفيفي