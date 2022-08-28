بدء عرض فيلم «العارف» على منصة «WATCH IT»

أعلنت منصة «WATCH IT» عن بدء عرض فيلم «العارف» بطولة الفنان أحمد عز لمشاهديها ومتابعيها، للمشاهدة بشكل حصري بعد عرضه بشاشات السينما، وتدور أحداث الفيلم عن صراع حرب العقول والهاكرز في زمننا المعاصر، من خلال شخصية «يونس» الذي يعيش مع طفلته الوحيدة بعد انفصاله عن زوجته، حيث يقوم بعملية تابعة لجهاز أمني كبير في مصر، وتتوالي الأحداث في أجواء من الأكشن والإثارة والتشويق.

«العارف» من إنتاج «سينرجي» وإخراج أحمد علاء

فيلم «العارف» بطولة الفيلم أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، محمد ممدوح، مصطفي خاطر، حازم إيهاب، أحمد خالد صالح، كنزي رماح وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سيد بشير، إنتاج «سينرجي»، وإخراج أحمد علاء، وتم عرض فيلم «العارف» في السينمات في صيف 2021.