أحمد عز يسيطر بـ«العارف والجريمة» على إيرادات الصيف والشتاء بـ93 مليون جنيه

ما زال فيلم «الجريمة» للمخرج شريف عرفة، وبطولة النجم أحمد عز، يتصدر إيرادات الأفلام المعروضة حالياً بدور العرض السينمائي، إذ حقق 29 مليونا و745 ألف جنيه، بعد 8 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي، وفقاً للبيان الصادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وبحسب البيان ذاته، يأتي فيلم «من أجل زيكو» للمخرج بيتر ميمي، وبطولة النجم كريم محمود عبدالعزيز، في المركز الثاني بـ25 مليونا و994 ألفا و316 جنيها، بعد 8 أسابيع من عرضه بدور العرض السينمائي.

أبطال فيلمي «الجريمة» و«من أجل زيكو»

وشارك في بطولة فيلم «الجريمة» منة شلبي، وماجد الكدواني، ومحمد الشرنوبي، وميرنا نور الدين، ومحمد جمعة، ونبيل عيسى، وحجاج عبد العظيم، وكوكبة من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.

فيما شارك في بطولة فيلم «من أجل زيكو» منة شلبي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، والطفل يوسف صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم إسعاد يونس، وعمرو عبدالجليل، ومحمد ثروت، وسليمان عيد، وليلى عزالعرب، وكارولين عزمي، ودياب وآخرين، والفيلم من تأليف مصطفي حمدي.

ووفقاً للأرقام الواردة في البيان، يصبح أحمد عز هو المتصدر لإيرادات أفلام الموسم الشتوي وكذلك الموسم الصيفي، حيث أنهى فيلم «العارف» للمخرج أحمد علاء وجوده بالسينمات متصدراً المركز الأول بتحقيقه 63 مليون جنيه، بعد 23 أسبوعا من طرحه، متفوقاً على فيلم «الإنس والنمس» الذي حقق 59 مليونا و726 ألفا و944 جنيها بعد 22 أسبوعا من طرحه بدو العرض السينمائي، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة بالإيرادات من الموزع محمود الدفراوي.

أحمد عز يواصل تصوير «الاختيار 3»

وفي سياق مختلف، يواصل أحمد عز تصوير دوره في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، تمهيداً لعرضه في سباق دراما رمضان المقبل، ويشاركه البطولة النجمان أحمد السقا وكريم عبد العزيز.