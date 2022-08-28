منصة «WATCH IT» تعرض فيلم «ثانية واحدة» بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر

أعلنت منصة «WATCH IT» عن توفيرها لفيلم «ثانية واحدة» بطولة الفنانة دينا الشربيني لمشاهديها ومتابعيها، للمشاهدة بشكل حصري بعد عرضه بشاشات السينما، وتدور أحداث في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشكلات المتتالية ثم يتعرض لحادث سير معها ويقلب حياتهما بشكل كبير.

«ثانية واحدة» حقق إيرادات صغيرة جدا بدور العرض

فيلم «ثانية واحدة» من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي، بطولة دينا الشربيني، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدي، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف في العمل.

فيلم «ثانية واحدة» حقق إيرادات صغيرة جدا بدور العرض، ما أدى إلى رفعه من السينمات، تزامناً مع طرح فيلم جديد للفنانة دينا الشربيني «البعض لايذهب للمأذون مرتين»، والذي حقق نجاحا كبيرا.