خطأ تقني وراء اعتذار مهرجان الجونة السينمائي عن عرض فيلم «ثانية واحدة»

اعتذرت إدارة الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم، عن عدم استكمال عرض الفيلم الصيني «ثانية واحدة» للمخرج زانج ييمو، وذلك بسبب خطأ تقني في الترجمة مصدره الموزع.

وأوضحت إدارة الجونة السينمائي، في بيان لها، أنه سيتم تحديد موعد لاحق لعرض الفيلم خلال الأيام المقبلة، وأعادت للمشاهدين ثمن التذاكر فور اكتشاف الخطأ، وتابعت: «نعد بتدارك مثل تلك الأخطاء وعدم تكرارها في المستقبل».

قصة الفيلم الصيني «ثانية واحدة»

وتدور أحداث فيلم «ثانية واحدة» للمخرج زانج ييمو، في الصين خلال الثورة الثقافية، عندما يهرب سجين مجهول الهوية من معسكر عمل، ويخاطر بكل شيء للبحث عن بكرة فيلم مسروقة تظهر فيها ابنته المفقودة منذ زمن طويل، ويصادف في طريقه فتاة يتيمة بائسة تطاردها خسارتها الفادحة.

20 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي

ويضم قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، مجموعة كبيرة من الأفلام الهامة التي يصل عددها لـ 20 فيلما، تعرض للمرة الأولى في المنطقة العربية منها فيلم «ديسباتش الفرنسية» للمخرج الأمريكي ويس أندرسون، والذي شارك في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، بالإضافة إلى عدد من الأفلام التي عرضت للمرة الأولى في المهرجان الفرنسي المخضرم منها «باريس، الحي الـ13» للمخرج الفرنسي جاك أوديار، والوثائقي «شياطين خفية» للمخرج الهندي راهول جاين.

ومن الأفلام التي تعرض للمرة الأولى، «قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم شيرين رضا، خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس بالإضافة إلى خالد أنور.