1000 جنيه إيرادات فيلم «ثانية واحدة» لـ دينا الشربيني أمس

تراجعت إيرادات فيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني، حيث حقق أمس ما يقرب من ألف جنيه، وهو يعتبر رقم ضئيل مقارنة بباقي الأفلام المعروضة والمنافسة خلال الفترة الجارية.

كما أن دينا الشربيني مٌعرضة لسحب فيلمها من دور العرض بسبب عدم تحقيقه إيرادات عالية، في ظل استعداد دور العرض خلال الفترة المقبلة لاستقبال عدد من الأفلام لكبار نجوم الفن.

معلومات عن فيلم ثانية واحدة

الفيلم من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي، بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، ويزو، علا رشدي، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف في العمل.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشكلات، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير.

الأفلام المنافسة بدور العرض

وينافس الفيلم مجموعة من الأفلام الهامة منها فيلم «مش أنا» لتامر حسني، وفيلم «أحمد نوتردام» لرامز جلال، وفيلم «ديدو» لكريم فهمي، وفيلم «ماما حامل» بطولة ليلي علوي .

سحب فيلم «الشنطة» لـ بيومي فؤاد من دور العرض

حقق فيلم «الشنطة» للنجم بيومي فؤاد، الإثنين الماضي، إيرادات وصلت إلى 144 ألف جنيه، بينما حقق أمس إيرادات صفر، ما أدى إلى سحبه من دور العرض.

تدور أحداث فيلم الشنطة في إطار كوميدي أكشن، ويتناول قصة حقيبة يمتلكها بطل العمل وتتسبب له في العديد من المتاعب خلال تواجده بأحد الفنادق الكبرى بمدينة دبي.

«الشنطة» من تأليف تامر عبدالمنعم، وبطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبدالعظيم والطفلة بيزي، ومن إخراج أحمد البدري