عاجل.. روسيا تضرب مصنعا أوكرانيا لإصلاح الطائرات الهليكوبتر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، منذ قليل، أن القوات الجوية قصفت مصنع «ماتور سيتش» في منطقة زابوريجيا بأوكرانيا، حيث يجري في المصنع إصلاح الطائرات الهليكوبتر، ولا تزال محطة زابوريجيا مستهدفة من قبل الجيش الروسي منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

تدمير منشآت تخزين الوقود في منطقة دنيبرو

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية دمرت منشآت تخزين الوقود في منطقة دنيبرو الأوكرانية التي زودت الجيش الأوكراني في منطقة دونباس.