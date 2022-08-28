طريقة وخطوات الحصول على قرض مستورة للمرأة المعيلة.. يصل لـ50 ألف جنيه

يقدم بنك ناصر الاجتماعي قرض «مستورة» لدعم المرأة المعيلة لسد الاحتياجات المختلفة، لذلك تبحث السيدات عن خطوات الحصول عليه والأوراق المطلوبة، وتحديدًا بعد قرار البنك بزيادة الحد الأقصى الخاص بتمويل القرض المخصص للسيدات المعيلات في صورة مشروعات.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي قيمة قرض مستورة والأوراق والمستندات المطلوبة على هذا النحو:

قرض مستورة 2022

وصلت قيمة قرض مستورة لنحو 50 ألف جنيه بدلًا من 30 ألف ويسدد على 3 سنوات، وتتضمن المستندات المطلوبة للحصول على القرض كالتالي:

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لطالب القرض بشرط أن تكون سارية.

- كتابة البيانات في «نموذج 1» في أي من فروع بنك القاهرة أو المحافظات.

- تقديم بحث اجتماعي من خلال الشؤون الاجتماعية أو لجنة الزكاة أو الشؤون الاجتماعية.

- تقديم صورة من الرقم التأميني لطالب القرض.

- تقديم بيان معاش إن وجد.

- تقديم صورة من إيصال حديث مرافق «كهرباء، غاز، مياه».

- أن تكون المستندات والأوراق المقدمة، موقعة ومختومة بشكل رسمي، بختم لجنة الزكاة أو الشؤون الاجتماعية.

شروط الحصول على قرض مستورة 2022

ويستهدف البنك السيدات من سن 21 إلى 60 عامًا، شرط التمتع بحسن السير والسلوك، والسمعة الحسنة، من خلال الاستعلام الميداني، أن تكون السيدة مصرية الجنسية، تقديم عروض أسعار مستلزمات المشروع، بشرط أن تكون جميع المستندات موقعة ومختومة بختم اللجنة بما يفيد صحة المستندات.

يذكر أن بنك ناصر الاجتماعي، يقدم قرض مستورة بأقل عائد لتشجيع السيدات لبدء المشروعات الخاصة بهم، بعد تدريبهم على إدارة المشروعات، فضلاً عن مساهمته في مشروعات التنمية، خاصة مع تنوع الأنشطة الخاصة بالمشروعات بين «تجارية، الإنتاج الحيواني، المشروعات المنزلية، والمشروعات الخدمية».