«بنك ناصر»: قرض مستورة يركز على المحافظات الحدودية

قال أحمد رويش، المشرف على قطاع الائتمان وقروض مستورة ببنك ناصر الاجتماعي، إن قرض مستورة بدأ منذ عام 2017 في شهر نوفمبر، وكان التركيز على المحافظات الحدودية وحلايب وشلاتين والوادي الجديد ومحافظات الصعيد، موضحا أن المشروعات نختلف من محافظة للأخرى، إذ تعتمد بعض المحافظات على المشغولات اليدوية والأعمال المنزلية والمنسوجات، وهناك محافظات مثل الفيوم كانت تركز على السجاد اليدوي، فكل محافظة بها ميزة نسبية.

تم تأجيل كافة الأقساط المستحقة على القروض

وأضاف المشرف على قطاع الائتمان وقروض مستورة ببنك ناصر الاجتماعي، خلال حواره مع الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين، على شاشة «dmc» أنه تم تأجيل كافة الأقساط المستحقة على القروض في فترة كورونا لكل عملاء البنك لمدة 6 شهور؛ تماشيا مع مبادرة البنك المركزي، مما ساهم بتخفيف العبء على السيدات، موضحا أن أي سيدة لديها مشكلة بتسويق منتجها بقرض مستورة يقوم البنك بالمساعدة في التسويق، حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مثل اتحاد الغرف التجارية ومعارض الوزارة ومعارض ديارنا.

البنك كان يستضيف عددا من السيدات لعرض منتجاتهن بالمعرض

وتابع المشرف على قطاع الائتمان وقروض مستورة ببنك ناصر الاجتماعي، أن البنك كان يستضيف عددا من السيدات لعرض منتجاتهن بالمعرض، وفي يوم المرأة الأخير كرم الرئيس عددا من سيدات مستورة، ممن استطعن النجاح والعمل والإنفاق على أسرهن.