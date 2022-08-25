ماتشيلش هم.. كيف تحصل على قرض المصروفات الدراسية من بنك ناصر الاجتماعي؟

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2023/2022، ويستعد الكثير من أولياء الأمور وطلاب الجامعات إلى تجهيز المصروفات الخاصة بالدراسة، حتى يتمكنوا من دفعها، الأمر الذي يجعل العديد منهم يلجأ إلى الاقتراض من البنوك التي تتيح للعملاء فرصة الحصول على قرض المصروفات الدراسية، حتى يتجنبوا وجود أي من العوائق لدفع تلك المصروفات.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير تفاصيل الحصول على قرض المصروفات الدراسية من بنك ناصر الاجتماعي، وفق الموقع الرسمي للبنك، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل قرض المصروفات الدراسية من بنك ناصر الاجتماعي

يتيح بنك ناصر الاجتماعي للطلاب في جميع المراحل الدراسية فرصة الحصول على قرض المصروفات، بقيمة تمويل تصل إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى، وجاءت مميزات القرض كالتالي:

- يمنح البنك للعملاء الراغبين في الحصول على قرض المصروفات الدراسية فرصة الحصول على القرض بسعر عائد يصل إلى 8.5% من قيمة القرض.

- يتم حساب نسبة المصاريف الإدارية لتكون 1.5 من قيمة المصاريف الإدارية، ويتم سداد المصاريف نقدا قبل المنح.

- يتم سداد قيمة التمويل على مدة تصل إلى 10 أشهر، وإذا كان التمويل لمرحلة تعليمية كاملة يتم سداده على 3 سنوات.

الضمانات المطلوبة

- بالنسبة لأصحاب المرتبات: تعهد بتحويل مرتب العميل عند طلب البنك ذلك يغطى قيمة القسط الشهري وحال طلب التمويل لمرحلة تعليمية كاملة يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهري على البنك، فضلا عن وثيقة مخاطر عدم السداد، والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

- بالنسبة لأصحاب المعاشات: يتم تحويل المعاش على البنك ووفقا للضمانات السابقة.

- بالنسبة لورثة المعاشات: يتم تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

- بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم: يتم تحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطي قيمة القسط الشهري بالإضافة إلى تقديم تعهد بتحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطي قيمة القسط الشهري، على أن تتعهد جهة عمله بتحويل مرتبه حال طلب البنك ذلك.

المستندات المطلوبة

- يتم تقديم طلب الحصول على التمويل للموظف المختص في البنك.

- الرقم التأمينب الخاص بالراغب في الحصول على التمويل.

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب الطلب.

- إيصال مرافق على أن يكون حديث.

- بيان بمفردات المرتبات الخاصة بالعميل.