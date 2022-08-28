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الإحصاء: 6.56% ارتفاعًا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يونيو

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ماهر هنداوي
06:04 م | الأحد 28 أغسطس 2022
الجهاز المركزي

الجهاز المركزي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيو 2022. 

وحدث الجهاز منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013، وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقًا لدليل النـشاط الـصناعي «ISIC Rev.4»، وباستخدام الرقم القياسي الشـهري لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013، وذلك منذ يناير 2020.

الصناعات التحويلية والاستخراجية

وبلغ الرقم القياسي  للـصناعات التحويلية والاستخراجية «بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية» 119.38 خلال شهر يونيو 2022 «أولي»، مقابل 119.38 خلال شهر مايو 2022 «نهائي» بنسبة ارتفاع قدرها 6.56%.

وحول صناعة الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا، بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 474.07 خلال شهر يونيو 2022، مقارنة بشهر مايو 2022؛ إذ بلغ 365.90 بارتفاع قدره 29.56%، وذلك لزيادة الإنتاج في موسم الصيف. 

صناعة الأجهزة الكهربائية  

فيما بلغ الرقم القياسي لصناعـة الأجهزة الكهربائية 141.01 خلال شهر يونيو 2022، مقارنة بشهر مايو 2022؛ إذ بلغ 122.04 بارتفاع قدره 15.54%، وذلك وفقًا لاحتياجات السوق.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.