مصرع شخص إثر سقوطه من قطار جنوب بني سويف

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، وتحولت جثته إلى أشلاء، اليوم الأحد، إثر سقوطه من أحد القطارات بالقرب من مزلقان قرية «ماركو» التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونُقلت أشلاؤه إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط شخص من أحد القطارات

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد سقوط أحد الأشخاص من قطار أمام مزلقان السكك الحديدية بقرية «ماركو»، بدائرة المركز، ما أسفر عن وفاته وتحول جثته إلى أشلاء.

ووجه مدير الأمن باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها والتعرف على هوية المتوفين.

نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارة إسعاف إلي موقع البلاغ، وجرى جمع أشلاء جثة المتوفى ونقلها إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق لحين التعرف على هويته وإخطار ذويه.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة

وحُرر المحضر اللازم وجاري تشكيل فريق بحثي للتعرف على هوية المتوفى، والوقوف علي اسباب الواقعة وملابساتها، وإخطار ذويه للتعرف عليه واستلام جثته عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية لدفنه بمقابر أسرته.