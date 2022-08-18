القصة الكاملة للعثور على جثة شاب بدون رأس على شريط قطار أبوقير

جسد بدون رأس، جثمان بلا ملامح، مقيد على قضبان قطار أبوقير في الإسكندرية، وتحديداً في منطقة «دربالة»، هكذا كانت الواقعة التي أثارت الفزع بين أهالي شرق الإسكندرية، حيث تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن جهودها لكشف غموض واقعة عثور الأهالي على جثة شاب بدون رأس، مقيدة على شريط قطار أبوقير.

العثور على جثة شخص على قضبان السكة الحديد

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها حول واقعة العثور على جثة شخص مجهول الهوية، على قضبان السكة الحديد، حيث بدأ الطب الشرعي في تشريح الجثة، فيما انتهت الأجهزة المعنية من تفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال شهود العيان، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، بالإضافة إلى نشر أوصاف جثة المجني عليه.

تتمثل بداية الواقعة حينما فوجئ أهالي منطقة «دربالة»، وهي واحدة من المناطق العشوائية في شرق الإسكندرية، بوجود جثمان مغطى على قضبان السكة الحديد، حيث تم إبلاغ قسم الشرطة التابعة له المنطقة.

إخطار مدير أمن الإسكندرية بالعثور على جثة بدون رأس

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة المنتزه أول، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص على قضبان السكة الحديد بمنطقة «دربالة».

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة شخص، مجهول الهوية، تقريباً في العقد الثالث من العمر، على قضبان السكة الحديد، خط قطار أبو قير، بجوار سوق «دربالة».

تفاصيل العثور على جثة مجهولة على شريط قطار أبوقير

وعند مناظرة الجثمان من قبل المباحث الجنائية والإسعاف، تبين أن الجثمان يرتدي كامل الملابس والتي تتكون من «تي شيرت» وبنطلون كحلي اللون، و«شبشب»، كما تبين أن الجثة مقيدة بجنزير وقفل بقضبان السكة الحديد، ومفصول الرأس عن الجسد تماماً، غارقاً في الدماء، وفقاً للكشف المبدئي في موقع الحادث، كما تبين أن الجثة خالية من أي إصابات أخرى في باقي أنحاء الجسم.

شهود عيان يحكون تفاصيل واقعة العثور على جثة مجهولة

وقال محمد جابر، أحد شهود الواقعة، إن محطة دربالة واحدة من المناطق المزدحمة والمتكدسة خاصة وجود سوق وباعة جائلين ومحال تجارية بجوار قضبان السكة الحديد، ولكن مع وجود التزاحم لم يلاحظ أحد من المارة أو الجيران كيفية وقوع الحادث مع وجود الجثة، وأضاف أنه فور مشاهدة الجثمان على الطريق، تم إبلاغ قوات الأمن، مشيراً إلى أن الجميع في حالة ذهول.

يذكر أنه جرى نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول.