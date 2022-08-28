انتشال جثة طفل غرق في مياه ترعة الإبراهيمية شمال بني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، اليوم الأحد، جثة طفل من مياه ترعة الإبراهيمية، عقب غرقه بساعات أمام مدخل مركز ناصر من ناحية الطريق الزراعي، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، قبل أن يتم التصريح بدفن المتوفى.

غرق طفل بمياه ترعة الإبراهيمية

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بغرق طفل في مياه ترعة الإبراهيمية أمام مدخل مركز ناصر، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه رجال الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ وانتشال الجثة على الفور.

قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثة الطفل

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ في حضور قوة من مركز شرطة ناصر، وتمكنت من انتشال جثة الطفل الغريق، وتبين أنه يدعى «حسين.م.ر»، 14 عامًا، مقيم في حي المنشية بمدينة ناصر، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت باستدعاء مفتش الصحة المختص.

تشييع جثمان الطفل إلى مثواه الأخير

وتبين من توقيع الكشف الطبي على المتوفى، أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وجرى التصريح بدفنه، قبل أن يشيع الأهالي جنازته إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته بشرق النيل في بني سويف.