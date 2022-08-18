مصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالشرقية

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، دهسا أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

مصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد تلقي المركز بلاغ بمصرع شاب يبلغ من العمر 20 عاما، أثناء عبوره شريط السكة الحديد ناحية قرية أبو الشقوق التابعة لدائرة المركز، حيث تصادف قدوم قطار اصطدم به ما أدى لوفاته.

نقل الجثة إلى مستشفى كفر صقر

ونُقلت جثة الشاب إلى مستشفي كفر صقر، وتم التحفظ عليه بمشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.