داني ديفيتو يكشف: قدمت شخصية «البطريق» أفضل من كولين فاريل

كشف الممثل الأمريكي داني ديفيتو عن رأيه في أداء كولين فاريل لشخصية «البطريق» الشرير، التي قدمها ضمن أحداث فيلم «The Batman» للمخرج مات ريفيس، وهي الشخصية التي قدمها الأول في فيلم المخرج تيم برتون «Batman Returns»، عام 1992، وذلك خلال ظهوره في لقاء مصور مع ابنته لمجلة «Vanity Fair».

وأكد داني ديفيتو البالغ من العمر 77 عاما، أنه يحب كولين فاريل ولكنه يرى أنه أدى الشضحية بشكل أفضل مما قام به «فاريل»، قائلا: «البطريق الخاص أفضل من ما قام به كولين، هذا رأيي ولكنه رجل جيد رغم ذلك».

داني ديفيتو: كولين فاريل قدم شخصية «البطريق» بشكل جيد

ولم تكن المرة الأولى التي يتحدث فيها «ديفيتو» عن رأيه في أداء «فاريل» في الفيلم، حيث أوضح في حوار سابق لصحيفة «The Wrap»: «اعتقدت أن كولين قام بعمل رائع، بالتأكيد بيئة العمل كانت مختلفة، وباتمان أكثر حدة وجدية»، متابعا: «فيما يتعلق بالأداء أعتقد أن كولين قام بعمل رائع في ذلك، تخلع قبعتك لأي شخص يجلس على كرسي المكياج لفترة طويلة».وكشف «فاريل»، في وقت سابق أنه مكياج شخصية «البطريق» كان يستغرق أربع ساعات يوميا،

إشادات نقدية لـ كولين فاريل عن شخصية «البطريق» في «The Batman»

وحصل كولين فاريل على إشادات نقدية عن الدور الذي قدمه في فيلم «The Batman»، وقام ببطولته النجم روبرت باتينسون في دور «الرجل الوطواط»، وأدى نجاحه إلى إعلان شركة «Warner Bros» عن مسلسل جديد يركز على شخصية «البطريق» بشكل منفصل.

وقال فاريل في بيان صحفي، «لا يمكنني أن أكون أكثر حماسًا بشأن مواصلة استكشاف أوز وهو يرتقي في الرتب المظلمة ليصبح البطريق، سيكون من الجيد إعادته إلى شوارع جوثام من أجل القليل من الجنون والفوضى».