بعد نجاح «The Batman».. كولين فاريل يقدم شخصية «البطريق» في مسلسل منفصل

بعد ردود الأفعال الإيجابية حول شخصية «البطريق» الشرير التي قدمها كولين فاريل في فيلم «The Batman»، يعود النجم الإيرلندي لأداء نفس الدور في مسلسل محدود على شبكة «HBO Max» الأمريكية، حيث قررت المنصة خروج المسلسل إلى النور بعد ظهور الشخصية لأول مرة، عند طرح الفيلم في دور العرض السينمائي حول العالم، مطلع الشهر الجاري.

وعن إعادة تقديم الشخصية، أوضح كولين فاريل، أن العالم الذي أنشأه مات ريفز لـ«باتمان» ،هو عالم يتطلب نظرة أعمق من خلال عيون «أوزوالد كوبلبوت» المعروف بـ«البطريق»، وتابع فاريل في بيان: «لا يمكنني أن أكون أكثر حماسًا بشأن مواصلة استكشاف أوز وهو يرتقي في الرتب المظلمة ليصبح البطريق، سيكون من الجيد إعادته إلى شوارع جوثام من أجل القليل من الجنون والفوضى».

كولين فاريل يكشف تفاصيل شخصية «البطريق»

وما زال المسلسل في مرحلة مبكرة من العملية الإبداعية، وفقا لـ«فارايل»، ولكنه كشف عن حماسه للعمل بشكل عام، قائلا: «قرأت بعض الأشياء التي كتبتها لورين لفرانك وكان المسار الذي تسلكه غير تقليدي».

الكاتبة لورين لفرانك: متحمسة لمواصلة سرد قصص عالم جوثام

ومن جانبها، أوضحت الكاتبة لورين لفرانك: «لطالما كنت من المعجبين بعالم باتمان، وفيلم مات ريفز يمثل دخولًا قويًا وجريئًا إلى هذا العالم، وأنا متحمسة لمواصلة سرد القصص في عالم مدينة جوثام القاتم»، وأضافت: «ما هو أفضل عذر لإخراج الشر الذي بداخلي أكثر من سرد قصة أوزوالد كوبلبوت، يسعدني العمل مع كولين ومات ريفز على عرض هذه القصة على الشاشة».

وعبر المخرج مات ريفز عن تحمسه ليكون جزء من العمل الجديد على منصة «HBO Max»، قائلا: «إتاحة الفرصة لاستكشاف حياة وتفاصيل البطريق بشكل شامل في المسلسل الجديد إثارة مطلقة، أنا وديلان متحمسان للغاية للعمل مع لورين في مواصلة قصة أوز، بينما ينازع بعنف من أجل السلطة في جوثام».