من فريق السيدة لـ«شحاتة أبو كف».. قصة نور الشريف «الزملكاوي» مع كرة القدم

ترك الفنان نور الشريف بصمة فنية لا ينازعه فيها فنان أخر، ويكثر الحديث عن الفنان الراحل، اليوم الخميس، حتى أنه تصدر محرك البحث الشهير «جوجل»، في ذكرى وفاته السابعة.

الفنان نور الشريف اشتهر بلباقته وسعة اطلاعه، واهتماماته الرياضية، إذ أنه كان مشجعا لنادي الزمالك، بل وسبق له اللعب في صفوفه، في مرحلة الشباب، حيث كان يسمى الفريق بالأشبال آنذاك.

وتستعرض «الوطن» علاقة الفنان الراحل بالساحرة المستديرة:

شبل في الزمالك

يقول الفنان نور الشريف، في تصريحات تليفزيونية سابقة، إنه كان شبلا في نادي الزمالك، وعاصر عددا كبيرا من اللاعبين البارزين على غرار حسن حمادة إمام وطه بصري، لكنه فضلّ التمثيل على لعب كرة القدم، وكان ذلك في موسم 1962-1963 وفضله على الكرة بسبب صعوبة الجمع بين الجانبين: «لأني كنت هبقى لاعب نص نص وهبقى احتياطي، كنت بحس إني هلاقي نفسي في الفن أكتر».

وقال نور الشريف، إنه لم يكن ليستمر كلاعب مثلما حدث كفنان عظيم، لأن الكرة كان يغيب عنها التفكير العلمي: «اليوم هناك لاعبين كثر بكفاءة محدودة ولياقة بدنية عالية، وهذا لم يكن موجودا في الماضي».

وأضاف: «أذكر حديث الضيظوي عندما سُئل عن حمادة عبداللطيف، قال هو الواحد يبقى حريف وخلاص، عاجبني بس يرتبوا له على مصمط (في إشارة إلى نحافته)، أنا كنت بلعب قبل حمادة عبداللطيف، وبصراحة عمري كان هيبقى قصير في الملاعب».

فريق السيدة زينب

في السيدة زينب، كان يلعب في فريق مكون من 6 لاعبين، وحصل الفريق على اسم «فرقة التأليف»: «ميهمناش نكسب قد ما يهمنا نألف لعبة جديدة، بننبسط لما نعمل ترقيصة جديدة أو باص متعملش قبل كده، وكنا بنلعب كرة لمزاجنا، وبالتالي الفن كان أقرب لي».

وفي حواره مع حسن شحاتة لاعب الزمالك آنذاك ومدرب المنتخب الفريق والمنتخب الوطني والمقاولون العرب لاحقا، قال: «لقب كابتن الكباتن المفروض يُطلق على حسن شحاتة، أنت أستاذ في الأخلاق والقدوة وأتمنى إنك تكون مثلهم الأعلى، لأن جزء كبير من مشاكلنا يمكن التعامل معها لو الأجيال لقت مثل أعلى تقتدي بها، حسن شحاتة ساب الإمارات ورجع للزمالك عشان كان محتاج له وحصل على راتب ضئيل رغم أن بعض زملائه يتمارض للحصول على أجر زيادة أو يطلب شقة أو عربية وده ضد الرياضة تماما».

ويعتبر نور الشريف أحد أبرز أنصار تطبيق نظام الاحتراف، حيث يرى أن عدم تطبيقه أو تطبيق بعض أجزاءه يجعل اللاعبين ليسوا تحت سيطرة الأندية بشكل كامل، بحسب تصريحات سابقة له،: «زمان كانت الهواية أكتر، لكن التلفزيون دمر كل شيء، يعني أستاذ فريد شوقي كان يطلع روحه على ما ياخد دور ثاني في المسرح، وعشان الناس تعرفه ياخدوه السينما، فيعمل دور صغير ويجتهد عشان ينجح، لكن النهاردة أي حد بيعمل مسلسل سخيف 13 حلقة بيتعرف».

وواصل: «لاعيبة زمان، كانوا بيحسوا بمعاناة الجمهور، وكانوا بيعلبوا للهواية، ومكنش في الفلوس الكبير، والعصر الذهبي للكرة في مصر كان في حزم الإدارة، اللي يلعب كويس يحصل على مكافأة ويلعب وحش فيترفد».

وأتمّ: «لاعب الكرة مسكين، شوفوا الخطيب بعد 5 سنين مين هيفتكره، اللاعب بيصعب علي، لو معندهوش مزاج وتعبان ومش عارف يلعب، الجمهور يهاجمه ويشتمه، فمستحيل يبقى في كرة كويسة، إلا باحتراف وتأمين على اللاعيبة، لأن الاحتراف هو الانضباط، نصف الاحتراف بيخلي النادي مش قادر يسيطر على اللاعبين وبيخلي اللاعيبة تدلع، لأنه بيبقى موظف في مكان والنادي بيديله مكافأة عن كل ماتش».

ميوله الكروية

أكد نور الشريف خلال حواره مع قناة رؤيا، أنه يشجع عددا كبيرا من الأندية الأوروبية، مثل تشيلسي لأن قائد المنتخب الوطني محمد صلاح كان يلعب في صفوفه آنذاك: «أنا أشجع مانشستر يونايتد وتشيلسي، وفي إسبانيا ريال مدريد، وألمانيا بايرن ميونخ، وإيطاليا يوفنتوس وروما وكنت أحب أودينزي».

عمره كان هيبقى قصير في الملاعب

في عام 1982 جسد نور الشريف دور البطولة في فيلم «غريب في بيتي»، وأدى فيه دور لاعب في نادي الزمالك، وكان اسم الشخصية شحاتة أبو كف، والذي كان من المفترض أن يشارك فيه محمود الخطيب لاعب النادي الأهلي آنذاك بدلا منه.

شحاتة أبو كف لاعب شاب جاء من صعيد مصر لاحتراف الكرة في نادي الزمالك، وامتلك موهبة فذة، وارتبط اسمه بالعديد من نجوم كرة القدم الذين جاؤوا من الأقاليم.

واعترف نور الشريف، أن الفيلم حمل مبالغات كثيرة: «شحاتة أبو كف بيبقى موجود في الواقع بس مش بالصورة اللي إحنا عملناها في الفيلم، زي إنه ميعرفش حاجة عن الفنادق أو يمسك الجورنال ويعمل البطاقة الشخصية بتاعته».