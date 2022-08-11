صلاح عبدالله في ذكرى وفاة نور الشريف: «روحك عايشة جوانا»

رثى الفنان صلاح عبدالله، الفنان الراحل نور الشريف، وذلك في ذكرى وفاته السابعة، حيث رحل عن دنيانا يوم 11 أغسطس عام 2015، قائلًا: «روحك عايشة جوانا».

عبدالله: نور الشريف أستاذي وحبيبي

واستعاد صلاح عبدالله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الرسالة التي كتبها بعد لحظات من وفاة نور الشريف، حيث قال فيها: «مع السلامة يا نور عیني یا نور قلبي یا نور الفن اللى هيفضل يلالي.. مع السلامة يا أستاذی یا حبيبي يا صديقي العزيز الغالي.. مع السلامة يا مشواري من (كتيبة الإعدام) لحد (مسجون ترانزیت) و(دم الغزال) و(الدالي)».

عبدالله: «بدموعي مثلت معاك أصعب وأغلى المشاهد»

وأضاف الفنان صلاح عبدالله: «بدموعي مثلت معاك أصعب وأغلى المشاهد.. وبدموعى بنعيك وربنا على حبى ليك شاهد.. دعمك وتشجيعك ليا ماکانش غريب عليك.. لأنك كنت بتعمل كده مع كل اللي حواليك، غصب عنى خلص الكلام بس إنت مش حتخلص أبدًا.. مع السلامة يا نور».

وأوضح أنّ «لما وصلني خبر رحيل جسدك عن دنيانا، وبعت الرسالة دي لروحك اللي هتفضل عايشة جوانا»، مناشدًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نور الشريف

وكان الفنان نور الشريف، قد رحل عن عالمنا يوم 11 أغسطس عام 2015، عن عمر ناهز 69 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يُعاني من سرطان الرئة.