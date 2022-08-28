الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد.. حرارة مرتفعة وهدوء حركة الأمواج

شهدت حالة الطقس في الإسكندرية اليوم، استمرار الموجة الحارة التي تضرب المحافظة منذ عدة أيام، وبلغت درجة الحرارة 30 درجة مئوية، كما ارتفعت نسبة الرطوبة ما أدى إلى مزيد من الشعور بالحر الشديد.

تقرير بحالة الطقس في الإسكندرية

وبحسب التقرير اليومي الذي تصدره الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عن حالة الطقس في الإسكندرية، فإن عروس البحر تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ويقابل ذلك أجواء مميزة لشواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط، حيث تستقر حالة البحر بشواطئ القطاعين الشرقي والغربي.

الهروب للبحر بسبب حالة الطقس في الإسكندرية

وترتب على حالة الطقس في الإسكندرية تشجيع إدارة السياحة والمصايف للمواطنين على زيارة الشواطئ، للهروب من الموجة الحارة، مستغلين استقرار حالة البحر التي تجعل المواطنين يسبحون في أمان.

وحالة الطقس في الإسكندرية ليست الدافع الوحيد لذهاب المواطنين إلى الشواطئ اليوم، حيث تتضافر عوامل أخرى بحسب «مصايف الإسكندرية»، أبرزها نسب الإشغال الضعيفة على الشواطئ التي تعطي فرصة للاستمتاع في هدوء، حيث لم تتجاوز نسبة الإشغال 25% في القطاع الشرقي، و15% في القطاع الغربي حتى الآن.

تحذيرات من شاطئ النخيل

كل هذا لم يمنع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من تكرار التنبيه على أن شاطئ النخيل مغلق، ويحظر النزول فيه حرصًا على سلامة كل شخص، كما يجب الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة التي يوجهها مسئولو الشاطئ ورجال الإنقاذ بعدم تخطي الحد المسموح به حفاظًا على أرواح الجميع.