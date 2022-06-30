«مصايف الإسكندرية»: انخفاض نسبة إقبال المصطافين على الشواطئ

وصلت نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية بشكل عام أمس إلى 30%، حيث سجلت في القطاع الشرقي 25%، بينما القطاع الغربي 20%، بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي لكثير من الطلاب، وبدء امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحسب البيان اليومي من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، ما يعكس انخفاض نسبة الإشغال عن الأيام الماضية التي وصلت إلى قرابة 80% و100% في عدد من الشواطئ.

مصايف الإسكندرية تتمتع بأجواء هادئة

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن شواطئ الإسكندرية تتمتع بأجواء هادئة مع وفود المصيفين من جميع محافظات مصر، وبلوغ درجة الحرارة اليوم إلى 29 درجة، مع هدوء حالة الشواطئ والبحر واستقرارها.

حقوق وواجبات المصطافين على شواطئ الإسكندرية

وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من التعرض لاستغلال المواطنين عبر دفع إكراميات للعاملين، مع التأكيد على التعامل مع تلك المخالفات بكل حزم.

وناشدت المحافظة إدارات الشواطئ، بعدم إلقاء مخلفات الطعام في البحر أو على رمال الشاطئ، وعدم الخروج بملابس البحر خارج حدود الشاطئ.

أرقام شكاوى تابعة للإدارة المركزية للسياحة والمصايف

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أعلنت مسبقًا استعدادها الكامل لتلقي شكاوى المواطنين في حالة عدم حصولهم على مميزات الحجز الإلكتروني واستفساراتهم، وذلك على أرقام الشكاوى الخاصة بالقطاع الشرقي وهي: 01270746490-0128925266-01119555946-01501297888، بينما أرقام الشكاوى بالقطاع الغربي فهي: 012252676 - 0122 003 0103.