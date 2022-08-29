حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 29-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مشاعر عاطفية تنير دربك مع الحبيب وفي العمل انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة، وفق توقعات حظك اليوم لخبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد على الصعيدين العاطفي والمهني لأصحاب برج الجوزاء، الذي يعرف عنه أنه شخص اجتماعي ويحب الآخرين ويفضل التواصل معهم.

ويصف الفلك، أصحاب برج الجوزاء بأنهم من الأشخاص الذين يمتلكون مهارات التواصل الجيدة التي تجعلهم يستطيعون تكوين علاقات قوية مع عائلاتهم وأصدقائهم ومن حولهم، ويستطيعون كذلك تكوين روابط وثيقة مع الآخرين بقدرتهم على التحدث.

ويضم برج الجوزاء الكثير من المشاهير منهم زاهي حواس، والمذيع والإعلامي نيشان، وبطل أفلام سبايدر مان توم هولاند، اللاعب الدولي محمد صلاح، والطبيب مكتشف مرض الزهايمر الدكتور ألويس ألزهايمر، والشاعر خليل مطران.

واليوم الإثنين 29 أغسطس الجاري، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، حظك اليوم لمولود برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لما صرحت به عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

تؤكد خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، لمولود برج الجوزاء اليوم، أن القمر في منزل الحب يمنحه مشاعر عاطفية تنير دربه وتعده بأوقات حلوة، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

واجتماعيا ومهنيًا اليوم الإثنين، القمر يدعمك، لذا انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة وتعامل معهم بوضوح.