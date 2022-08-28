حظك اليوم برج الحوت الأحد 28-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يعتبر الكسل من أبرز عيوب مواليد برج الحوت الذي يعرضهم للكثير من المتاعب المهنية، وهو السبب الرئيسي في عدم قدرتهم على الاستمرار في مكان للعمل لفترة طويلة، كما أن طبيعتهم الحساسة والتي تتحكم بها مشاعرهم تجعلهم يتعرضون للاستغلال طوال الوقت.

وفي السطور القادمة، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الحوت، نقدم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الحوت اليوم، القمر في مواجهة برجك.. انتبه لحماية حقوقك وحاول أن تبقى هادئا إذا حدث ما يعكر صفو مزاجك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: احترس اليوم لأن علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك تحتاج منك لتفهم وعناية جادة.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.