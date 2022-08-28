حظك اليوم برج الجدي الأحد 28-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يبدو أصحاب برج الجدي دائمًا أكبر من أعمارهم الحقيقة بسبب محاولتهم الدائمة لتطوير مهاراتهم العقلية والمهنية طوال الوقت، كما أنهم يميلون إلي الدراسة، مما يجعلهم قادرين على إيجاد حلول سريعة وعملية في مجالاتهم المهنية المختلفة.

وفي السطور القادمة، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الجدي، نقدم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الجدي اليوم، القمر في منزل الحظ يجعلك تكسب التقدير، وقد تحقق أرباحًا، والوقت مناسبًا للترتيب لسفر أو رحلة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: اليوم تساعدك الأفلاك على تحقيق تفاهم مع من حولك وتحركهم بذكاء.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلى علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.