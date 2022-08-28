حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 28-8-2022 عاطفيا ومهنيا

ينصحك الفلك بالنظر للمستقبل، وعليك التركيز في العمل على إصلاح الأمور وأن تتحمل مسئولياتك عن طيب خاطر، وفق توقعات حظك اليوم لخبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد على الصعيدين العاطفي والمهني لأصحاب برج الجوزاء، الذي يكره الالتزام بأي شيء، فهو يحب أن يكون دائمَا في حرية ولا يرتبط بأي شيء، سواء كان مواعيد أو عمل أو أي أمر آخر يقيده.

وبشأن حظك اليوم، يصف خبراء الفلك مواليد وأصحاب برج الجوزاء بأنه شخصية تحب الإطلاع على كل شيء وتجربة كل جديد، والبهجة هي الأهم في حياتها وتضع سعادتها في المقام الأول.

ومن مشاهير برج الجوزاء اللاعب الدولي محمد صلاح، والطبيب مكتشف مرض الزهايمر الدكتور ألويس ألزهايمر، والشاعر خليل مطران، ووزير الآثار المصري السابق زاهي حواس، والمذيع والإعلامي نيشان، وبطل أفلام سبايدر مان توم هولاند.

واليوم الأحد 28 أغسطس الجاري، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، حظك اليوم لمولود برج الجوزاء على الصعيدين المهني والصعيد العاطفي، وفقًا لما صرحت به عبير فؤاد خبيرة لفلك والأبراج، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

تؤكد خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، لمولود برج الجوزاء اليوم، أن الفلك ينصحك بالنظر للمستقبل وعدم الالتفات للماضي، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في مربع برجك يدفعك اليوم للتركيز على إصلاح أمورك في العمل، وعليك الانتباه جيدًا وتتحمل المسؤولية.