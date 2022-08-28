حظك اليوم برج القوس الأحد 28-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج القوس من الأشخاص المقبلين على الحياة، يحبون الاستمتاع بكل لحظة تمر عليهم، فهم يبحثون عن ما هو جديد ومختلف، لكن بسبب طبيعتهم النارية والمتهورة سرعان ما يقعون في مشاكل متعددة بسبب خيارتهم السريعة بدون دراسة.

وفي السطور القادمة، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج القوس، نقدم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج القوس اليوم، القمر في وضع معاكس وقد تعيش اليوم فترة دقيقة تتطلب منك التصرف بحكمة وعناية.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: حاول اليوم أن ترى الإيجابيات فيمن حولك مثلما ترى السلبيات.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.