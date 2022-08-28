وزير القوى العاملة: أدرس استعادة مشروع قانون العمل من «النواب» لتعديله

أكد حسن شحاته وزير القوى العاملة، أنه يدرس استعادة مشروع قانون العمل للوزارة من مجلس النواب؛ لإعادة النظر في صياغة بعض المواد وتعديلها.

وأضاف شحاته، خلال لقاء تعارفي عقده اليوم مع عددٍ من الصحفيين، أن سبب تفكيره في استعادة مشروع قانون يرجع لرؤية جديدة تسعى الوزارة؛ لتصب كل مواد القانون في صالح العمال المصريين، فضلًا عن معالجة قصور بعض المواد الموجودة في القانون الحالي.

تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة

وأشار شحاته إلى أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة، موضحًا أنّ عدد العمالة غير المنتظمة الرسمية المسجلة في مديريات القوى العاملة بالمحافظات، لا يتجاوز 305 آلاف عامل، ضمن قاعدة بيانات ملف العمالة غير المنتظمة بالوزارة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنّ رؤية الوزارة في الفترة المقبلة، ستتناغم مع استراتيجة الدولة للتنمية المستدامة في رؤية 2030، مؤكدًا أنّ أوضاع العمالة المصرية في الكويت مستقرة، وأنّ عددا العمالة المصرية في الكويت حاليا تقريبا 450 ألف عامل.

شكوى من 1000 عامل في الكويت

وعما أثير حول وجود مشكلات تواجه بعض العمال المصريين في الكويت، أكد أنّ الأمر يتعلق بنحو 1000 عامل مصري في قطاع البلدية في الكويت، ووفقًا لنظام العمل في حكومة دولة الكويت الشقيقة، فإنه يتم دوريا سنويا عملية إحلال وتجديد للعمالة الوافدة في قطاع البلدية، وربما يتم عدم تجديد عقودهم، ونسعى إذا تم ذلك أن يكون على 3 مراحل.

وأشار إلى أنّ الوزارة بشكلٍ عام، نجحت بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي، في توفيق أوضاع العمالة المصرية بدول الخارج.