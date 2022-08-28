«عم» طبيبة المنوفية المتوفية أثناء عملها: «اتجوزت خدمة الناس ولم تتأخر عن أحد»

لحظات صعبة وصادمة عاشها أهالي مركز الشهداء في محافظة المنوفية، بشكل عام وأسرة الدكتورة نورا العبد أخصائية النساء والتوليد التي توفيت أثناء عملها بأزمة قلبية بشكل مفاجئ، لما لهذه الطبيبة الشابة من علاقات طيبة بالجميع، وبالرغم من صغر سنها إلا أنهم أطلقوا عليها لقب «طبيبة الغلابة» كونها لا تتأخر عن خدمة أي شخص يطلب مساعدتها.

وفاة الدكتورة نورا العبد أثناء العمل في المنوفية

«الدكتورة نورا اتجوزت العمل وخدمة المواطنين، عمرها ما اتأخرت عن خدمة أي شخص طلب منها المساعدة» بهذه الكلمات بدأ عبد الرازق العبد، عم الدكتورة نورا العبد أخصائية النساء والتوليد، حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أن الفقيدة كان محبوبة من الجميع، وأهالي قريتها بالكامل يشعرون بالحزن بعد وفاتها أثناء عملها.

وأضاف العبد في تصريحاته، أن نورا كانت تقوم بالكشف مجانا على غير القادرين من أهالي مركز الشهداء، فضلا عن تقديمها قيمة العلاج لأي شخص لا يقدر علي شرائه، مؤكداً أنها كانت طبيبة ماهرة في تخصصها، ولم تتزوج ولكنها كانت متعلقة بعملها وخدمة الناس.

تشيع جثمان طبيبة توفيت أثناء العمل في المنوفية

وشيع أهالي قرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء في المنوفية، الطبببة نورا العبد إلى مثواها الأخير وسط حالة من الحزن الشديد الذي سيطر على الأهالي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خبر وفاة الدكتور نورا العبد التي توفيت إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ونعت النقابة العامة للأطباء، وفاة الطبيبة في بيان جاء فيه «انتشرت كلمات الحزن عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جميع من تعامل مع الطبيبة لما عرف عنها من دماثة الخلق وحرصها على مساعدة المرضى وزملائها».