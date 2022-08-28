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وظائف للمعلمين بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الشروط

كتب:

أميرة فكري
05:23 م | الأحد 28 أغسطس 2022
مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت مدرسة WE  للتكنولوجيا التطبيقية وظائف للمعلمين للعام الدراسي الجديد 2022/2023، بفرع المدرسة بمحافظة الوادي الجديد، مشيرًا إلى أن التعيين يتم بنظام التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد من خلال الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات «ناس - NASS Academy» القائمة على إدارة مدارس we التقديم لمدة 5 أيام بدءًا من تاريخ الإعلان.

وظائف للمعلمين بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية.. التخصصات المطلوبة

وحددت مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية فرع الوادي الجديد التخصصات المطلوبة وهي «Computers and networks -Programming -Telecommunications - Electrical systems - لغة عربية -Physics - Maths - English - تربية رياضية - مهارات حياتية».

وخصصت مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية فرع الوادي الجديد، رابط التقديم لوظائف المعلمين للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وفقاً للشروط والضوابط. 

شروط التقديم في وظائف مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية 

- خبرة لا تقل عن سنتين في تدريس المادة.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا.

- أن يكون مكان إقامة المتقدم قريبًا من موقع المدرسة.

- التقديم بالسيرة الذاتية على الرابط المخصص. 

مميزات العمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مميزات العمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وهي كالتالي:- 

- العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل.

- تدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدى خبراء معتمدين.

- فرص للحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز.

- حوافز معنوية و مادية عديدة مرتبطة بالأداء.

-  المعلم هو أحد الدعائم الأساسية لتلك المنظومة.

- إتاحة فرص تدريبية لهم، بالإضافة إلي مميزات مجزية يحصل عليها العاملين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة في جانب التدريب العملي والتوظيف.

- مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذجًا عالميًا للمدارس الفنية بمعايير واعتماد دولي. 

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