وظائف للمعلمين بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الشروط

أعلنت مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية وظائف للمعلمين للعام الدراسي الجديد 2022/2023، بفرع المدرسة بمحافظة الوادي الجديد، مشيرًا إلى أن التعيين يتم بنظام التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد من خلال الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات «ناس - NASS Academy» القائمة على إدارة مدارس we التقديم لمدة 5 أيام بدءًا من تاريخ الإعلان.

وظائف للمعلمين بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية.. التخصصات المطلوبة

وحددت مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية فرع الوادي الجديد التخصصات المطلوبة وهي «Computers and networks -Programming -Telecommunications - Electrical systems - لغة عربية -Physics - Maths - English - تربية رياضية - مهارات حياتية».

وخصصت مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية فرع الوادي الجديد، رابط التقديم لوظائف المعلمين للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وفقاً للشروط والضوابط.

شروط التقديم في وظائف مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

- خبرة لا تقل عن سنتين في تدريس المادة.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا.

- أن يكون مكان إقامة المتقدم قريبًا من موقع المدرسة.

- التقديم بالسيرة الذاتية على الرابط المخصص.

مميزات العمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مميزات العمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وهي كالتالي:-

- العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل.

- تدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدى خبراء معتمدين.

- فرص للحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز.

- حوافز معنوية و مادية عديدة مرتبطة بالأداء.

- المعلم هو أحد الدعائم الأساسية لتلك المنظومة.

- إتاحة فرص تدريبية لهم، بالإضافة إلي مميزات مجزية يحصل عليها العاملين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة في جانب التدريب العملي والتوظيف.

- مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذجًا عالميًا للمدارس الفنية بمعايير واعتماد دولي.