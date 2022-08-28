مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 16 ألف سائح على متن 104 رحلات طيران

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم، اليوم الأحد، 16 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية قادمين من مطارات أوروبا على 104 رحلات طيران منتظم وشارتر، وذلك حسب جدوب تشغيل الرحلات المعلن في المطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال.

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان آلاف السائحين

وأوضح مصدر ملاحي، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف عن وصول 104 رحلات، بواقع 88 رحلة في مطار الغردقة و16 رحلة في مرسى علم، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى وجود استعدادات مكثفة في المطارين لاستقبال آلاف السائحين وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ارتفاع معدل الرحلات الوافدة للغردقة ومرسى علم

من جانبه، أشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى انتعاش رحلات السياحة تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطاري الغردقة ومرسى علم، حيث يستقبلان اليوم 104 رحلات طيران قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 16 ألف سائح.

وأكد «عاطف» ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى المطارات، حيث استقبل مطارا الغردقة ومرسى علم أمس السبت، 21 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، على متن 139 رحلة طيران سياحية، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

ارتفاع نسبة الإشغال بالفنادق لـ100%

ولفت الخبير السياحي إلى ارتفاع معدل وصول الرحلات التشيكية إلى مرسى علم وتليها الرحلات الإيطالية ثم البولندية، بينما تتصدر الرحلات الألمانية الوافدة إلى مطار الغردقة الدولي، مشيراً إلى تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى مدن الغردقة ومرسى علم من مختلف الأسواق السياحية الأوروبية، وذلك لزيادة الطلب على شواطئ الغردقة ومرسى علم، موضحا أن السياحة تعيش أزهي عصورها مقارنة بالسنوات السابقة، حيث ارتفعت نسبة الإشغالات لأعلى معدل لها، ووصلت لنسبة 100%، وذلك نتاج طبيعي لمجهودات الدولة في الهتمام بالقطاع السياحي.