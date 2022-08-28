تفعيل بطاقة التموين.. رسالة بالإنجليزية على الرقم 9136

خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رقمًا ساخنًا يتم من خلاله تفعيل بطاقة التموين، تسهيلًا على المواطنين ممن استخرجوا بطاقة تموين بدل فاقد أو تالف، إذ تتم خدمة تفعيل البطاقة في دقائق وبعدها تتمكن الأسرة صاحبة البطاقة التموينية من صرف السلع شهريًا والخبز البلدي المدعم يوميًا، ومن دون تفعيل البطاقة لا يتم الصرف.

خطوات تفعيل بطاقة التموين

وتتم عملية تفعيل بطاقة التموين من خلال إرسال صاحب البطاقة رسالة نصية على رقم 9136 عبر المحمول، ويكتب الفرد في الرسالة رقم 1 بشرط كتابة الأرقام باللغة الانجليزية.

وبناء على قرار وزاري صادر من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن موعد صرف الخبز بعد إتمام تفعيل البطاقة خلال 72 ساعة، في حين يتم صرف التموين الشهري في الشهر التالي لتاريخ التفعيل.

كما تتيح وزارة التموين تفعيل البطاقة من منصة مصر الرقمية للتموين، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

منصة مصر الرقمية للتموين

1 – الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنـا.

2- اختيار خدمة التموين.

3 - الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين وهي خدمة مفعلة من بين خدمات التموين على البوابة الإلكترونية.

4- تدوين بيانات البطاقة التموينية.

5- كتابة بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

6- الضغط على بند موافق، ثم الضغط على خيار التالي.

7- يعقب ذلك إرسال رسالة عبر المحمول المسجل على موقع بوابة «مصر الرقمية» باسم رب الأسرة مدون فيها كود تفعيل البطاقة التموينية.

ويعتبر تفعيل البطاقة التموينية هو الشرط الوحيد لتتمكن ماكينة صرف السلع والخبز لبيانات الأفراد المدرجين على البطاقة، خاصة بعد استخراج بطاقة تموين جديدة بدل تالف أو فاقد.