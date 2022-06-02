خطوات تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل.. الخط الساخن والموقع الإلكتروني

تتمثل خطوات تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل، التي تتيحها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية ممن استخرجوا بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، من خلال رسالة نصية عبر الموبايل، أو من خلال عدة خطوات يتم اتباعها على بوابة مصر الرقمية والتي تقدم الخدمات التموينية إلكترونيا لأصحاب البطاقات.

خطوات تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل

وتشمل خطوات تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل الآتي:

1 - إرسال رسالة نصية مكتوب فيها رقم 1 إلى الرقم المحدد 9136.

2 - ضرورة أن تكون الأرقام مكتوبة باللغة الإنجليزية وليست بالعربية.

3 - يعقب ذلك استلام رسالة على نفس رقم الموبايل مدون بها الرقم السري والكود الخاص ببطاقة التموين.

4 - تتمكن الأسرة بعد إتمام هذه الخطوات من صرف الخبز بعد 72 ساعة من تفعيل البطاقة وصرف المقررات التموينية الشهرية في الشهر التالي.

خطوات تفعيل بطاقة التموين إلكترونيا عن طريق بوابة مصر الرقمية

فيما توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطوات تفعيل بطاقة التموين إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية، عن طريق اتباع الآتي:

1 – الدخول على بوابة مصر الرقمية.

2- اختيار خدمة التموين من بين الخدمات الحكومية التي تتيحها البوابة.

3 - الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين.

4 – تدوين بيانات البطاقة التموينية.

5 – تدوين بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

6 – الضغط على بند موافق.

7 – ثم يتم الضغط على خيار التالي.

8- يعقب ذلك إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية بكود تفعيل الطاقة التموينية.