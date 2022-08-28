إحالة دعوى استبعاد «عاشور والزيات» إلى هيئة المفوضين

أحالت المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، منذ قليل، الطعنين المقامين من سامح عاشور نقيب المحامين السابق، ومنتصر الزيات المحامي، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهما.

وأقام كل من منتصر الزيات وسامح عاشور طعنين على حكم محكمة القضاء الإداري، والصادر بجلسة أمس والمتضمن استبعادهما من انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب والمقرر إجراؤها في 4 سبتمبر المقبل.

جلسة عاجلة

وحددت دائرة فحص الطعون، اليوم، جلسة عاجلة لنشر الدعويين المقامتين من سامح عاشور ومنتصر الزيات.

المحكمة قضت أمس برفض الطعن

وكانت محكمة مجلس الدولة قصت أمس، باستبعاد كلا من سامح عاشور النقيب السابق للمحامين، وأيضا منتصر الزيات.

وكان القائم بأعمال نقيب المحامين مجدي سخي، أعلن استبعاد 3 مرشحين من المتقدمين على مقعد النقيب العام للمحامين، لعدم توافر الشروط اللازمة للترشح، وفقا لنص القانون، وهم فرج عاشور وإبراهيم البرديسي وهشام عياد، وتنازل مرشح واحد فقط وهي فاطمة الزهراء غنيم.