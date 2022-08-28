تيم حسن يطرح البوستر الرسمي لفيلم «الهيبة»

طرح الفنان تيم حسن، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البوستر الرسمي لفيلمة الجديد «الهيبة».

فيلم العربية 29 سبتمبر بجميع دور العرض

وعلق تيم حسن على البوستر: «فيلم الهيـبة 29 سبتمبر 2022 في جميع صالات السينما.. أهلا وسهلا بالكل فيلم الهيبة صباح أخوان، سامر البرقاوي، زياد الخطيب، تيم حسن».

تيم حسن يخوض تجربة الإخراج

وأعلن الفنان تيم حسن منذ أيام عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعاقده على الفيلم السينمائي «الزير سالم»، الذي يشارك فيه بالتمثيل والإخراج لأول مرة.

ونشر بيان جاء نصه كالتالي:

«أعلن عن التعاقد ‬على الفيلم السينمائي ‫الزير سالم،‬ الذي يكون من إخراجي وأجسد فيه شخصية الزير سالم، وهي خطوتي الأولى في الإخراج، ويبدأ التصوير نهاية العام القادم فعلى بركة الله، كتابة بشار عباس، ومعالجة درامية ماهر منصور، وتطوير محتوى أحمد ندا، وحاتم علي رحمه الله كان يحضر لهذا الفيلم وأسند لي دور ‫الزير سالم‬».