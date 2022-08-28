جمارك مطار أسيوط تحبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي

نجحت اللجنة الجمركية بالوردية الأولى برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد، كبير باحثين ومدير جمرك مطار أسيوط الدولي، في ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 وقانون غسيل الأموال رقم 50 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

وجاء ذلك بناء على مذكرة سرية مقدمة من العقيد شهاب جابر رئيس مباحث مطار أسيوط الدولي والتي كان مفادها اعتزام الراكب «م.ح.ا» مصري الجنسية على تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي حال سفره إلى السعودية على رحلة طائرة إير كايرو رقم 455.

تشكيل لجنة جمركية لضبط المتهم

وقام علي زين العابدين أحمد فؤاد مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونة من «عمرو محمد عبدالعزيز ومحمود عبدالحميد تحت إشراف أحمد شداد رئيس الوردية» لتفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب.

وتبين بعد التفتيش، وجود 160 ألف جنيه مصري، و122 ألفا و700 ريال سعودي فئات مختلفة مخبأة داخل حقائبه.

وقام أيمن عيد رئيس قسم أمن الجمارك وصفاء شلبي مأمور التهرب الجمركي بالجرد والتحريز تحت إشراف أسامة عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجمركي وروماني فؤاد مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي.

تحرير محضر بالواقعة

واتخذ محمد متولي محمود مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 7لسنة 2022 وحرره أحمد محمد سيد مأمور الجمرك.

وجاء ذلك بناء على تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.