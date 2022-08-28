وزير دفاع أستراليا يزور 3 دول أوروبية في أول جولة خارجية له

قال وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، إنه يسعى من خلال زيارته لـ 3 دول أوروبية، هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إلى التعاون مع الدول الأوروبية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير الماضي.

أهمية زيارة وزير الدفاع الأسترالي للشركاء الأوروبيين

وذكرت «رويترز» نقلا عن الوزير الأسترالي أن الحرب الروسية الأوكرانية زادت من أهمية التعاون مع الشركاء الأوروبيين الذين يفكرون بنفس الطريقة.

وستبدأ الزيارة المنتظرة غدًا 29 أغسطس الجاري وتمتد حتى الأول من شهر سبتمبر لتكون أولى الزيارات الخارجية للوزير عقب فوز حزب العمال المنتمي ليسار الوسط في الانتخابات التي أجريت في البلاد منتصف مايو الماضي.

علاقات وثيقة مع فرنسا

وأوضحت الحكومة الأسترالية أن زيارة الوزير إلى باريس تعمل على استعادة وتجديد العلاقات الثنائية خاصة أن فرنسا من «أقدم شركاء أستراليا وأكثرهم قوة».

وحدثت تسوية بين أستراليا وفرنسا نهاية يونيو الماضي بقيمة 555 مليون يورو عقب إلغاء صفقة غواصات بمليارات الدولارات العام الماضي.

وبيّنت الحكومة الأسترالية أن «مارليس» سيشارك خلال جولته الأوروبية في مائدة مستديرة مع ممثلي الصناعات الدفاعية في ألمانيا الاتحادية بجانب تفقد أحواض بناء سفن في بريطانيا.

شراكة تاريخية قائمة على المنفعة

وعلق «ماريس» على علاقة بلاده ببريطانيا قائلًا: «علاقتنا مع المملكة المتحدة تاريخية وتقوم على المنفعة المتبادلة، وتنعكس من خلال التزامنا المستمر باتفاق أوكوس الأمني».

وتابع: «زيارتي إلى أوروبا جاءت في وقت تبرز فيه الحرب في أوكرانيا أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء المتشابهين في التفكير، في كل من أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادي».

وتأتي الزيارة بعد أكثر 7 أشهر من بداية الحرب الروسية الأوكرانية وسط تكاتف أوروبي لدعم أوكرانيا.