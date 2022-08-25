ألمانيا تقر قانونا جديدا بسبب أزمة الطاقة: عدم إضاءة واجهات المباني

وافقت الحكومة الألمانية، على قانون جديد من أجل توفير الطاقة، ومعالجة ارتفاعها؛ إذ يقيد تدفئة المباني العامة، ويحظر اللوحات الإعلانية المضيئة، ومن المقرر أن يدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ في غضون أسبوع، وسيظل ساريًا لمدة 6 أشهر.

عدم إضاءة واجهات المباني والمعالم الأثرية

ويقضي القانون بأن كل المباني العامة لا يجرى تسخينها إلى درجة حرارة أعلى من 19 درجة مئوية، مع ضرورة إطفاء أجهزة التدفئة في الممرات والردهات والمداخل والغرف الفنية، وعدم إضاءة واجهات المباني والمعالم الأثرية.

ويختص التشريع الجديد أيضًا بإعادة ترتيب أولويات النقل على السكك الحديدية، ما يعطي القطارات التي تحمل الفحم والنفط الأسبقية على قطارات الركاب أو غيرها من قطارات البضائع.

إجراءات أساسية لأمن الطاقة في ألمانيا

ونقلت وكالة «روسيا اليوم» عن روبرت هابيك، وزير الاقتصاد، قوله إن هذه الإجراءات أساسية لأمن الطاقة في ألمانيا، وأرجع ذلك لرغبتهم في تحرير أنفسهم بأسرع ما يمكن من واردات الطاقة الروسية التي تستخدم في التدفئة.

وتعاني أوروبا، وخاصة ألمانيا، من أزمة في الطاقة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وفرض عقوبات ضد روسيا، تسببت في أزمة كبيرة في قطاع الطاقة، معرضة للتفاقم خلال الفترة المقبلة، بسبب دخول فصل الشتاء.