برعاية «المتحدة».. 500 طفل يخوضون اختبارات «كابيتانو مصر» بالإسماعيلية

خاض أكثر من 500 طفل من محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أول اختبارات مسابقة «كابيتانو مصر» التي أطلقها كل من وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب في كرة القدم.

الاختبارات مستمرة في الإسماعيلية حتى غدا

وقال الدكتور جمال محمد علي عميد كلية تربية رياضية بجامعة أسيوط السابق، وأحد المسؤولين الفنيين عن اختيار الموهوبين في المشروع القومي «كابيتانو مصر»، إن الاختبارات مستمرة في الإسماعيلية على مدار اليوم وغدا الاثنين.

تسجيل إلكتروني للموهوبين

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «جرى إتاحة التسجيل الإلكتروني للأطفال مواليد عام 2008 على الموقع الرسمي الخاص بالمشروع في محافظات مصر المختلفة التي تم إطلاق المشروع بها في مرحلته الأولى وكانت الإسماعيلية أولى المحافظات».

وأضاف: «يتم استقبال الأطفال في منطقة الاستقبال وإجراء الكشف الطبي عليهم في البداية ويعقبها فحص الوزن والطول ثم تسجيله لأداء الاختبارات».

وأوضح: «كل طفل يجري بعض اختبارات الجري أولا ثم المراوغة والتمرير بالكرة ثم توجيه الكرة للمرمى لاكتشاف الموهوبين منهم»، مشيرا إلى أن كل اختبار يتم تقييم الناشئ فيه عبر مجموعة من أمهر المدربين في عالم كرة القدم.

وأردف أنه يتم عمل «تقسيمة» لمدة 10 دقائق بين مجموعات من الناشئين لإبراز مهاراتهم واختيار الأفضل بينهم للتصفية.

حضور نجوم الدراويش

وقال جمال محمد علي، إنه تم اختيار مدينة الإسماعيلية باعتبارها مدينة الفن في كرة القدم ودائما ما تكون مركز اكتشاف الموهوبين خلال السنوات الماضية والتي نجحت في إبراز عدد من نجوم كرة القدم.

وأضاف أن اليوم شهد حضور أشهر مدربي الدراويش كالكابتن أحمد العجوز وأبو طالب العيسوي ومحمد اليماني ومن حراس المرمى الكابتن أبو ليلة وسعفان الصغير.

وأشار إلى أن اليوم شهد أكثر من 50 لاعبا في مركز حارس مرمى وهو أحد المراكز الذي يشهد انخفاضا في عدد لاعبيه في مصر وكان بينهم بعض الحراس المميزين.

واختتم أنه سيتم إجراء اختبارات أخرى بين المميزين لانتقاء أفضل العناصر بين الأطفال ورعايتهم خلال السنوات المقبلة.