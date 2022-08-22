تفاصيل إطلاق الشركة المتحدة لـ«كابيتانو مصر» أكبر برنامج لاكتشاف المواهب بكرة القدم

كشف محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لبرنامج «كابيتانو مصر» أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر.

الدولة تهتم بشكل كبير باكتشاف المواهب الرياضية

وقال «فوزي» خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على قناة «dmc»، اليوم الاثنين، إن الدولة تهتم بشكل كبير باكتشاف المواهب الرياضية، والوزارة لديها مشروع ضخم يضم 12 لعبة، أما ما يخص برنامج «كابيتانو مصر» فيعتبر من البرامج الكبيرة في اكتشاف المواهب ولكن في كرة القدم، مقدمًا الشكر والتقدير إلى «المتحدة» على إطلاق هذا البرنامج.

شروط التقديم للبرنامج

كشف متحدث الشباب والرياضة أن التقديم للبرنامج متاح بداية من مواليد 2008 ويجب أن يكون المتقدم لا يلعب في أي نادٍ أو هيئة رياضية، حيث يتم التسجيل من خلال رابط معين يمكن لأي شخص الدخول عليه.

وتابع أن البرنامج يهدف لاكتشاف المواهب في الكرة، وكما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «عايزين ألف محترف زي محمد صلاح»، ومن خلال البرنامج سيكون لدى الدولة محترفون ومبدعون في كل المجالات.

وأعلن «فوزي» عن أماكن الاختبارات وموعدها، وقال إنها ستكون في محافظة الإسماعيلية بمركز شباب الشيخ زايد يومي 28 و29 أغسطس، أما في الدقهلية فستكون في استاد المنصورة يوم 1 سبتمبر، وفي أسيوط باستاد جامعة أسيوط يوم 4 سبتمبر، وفي الإسكندرية في استاد المحافظة يومي 11 و12 سبتمبر، وفي الغربية يوم 14 سبتمبر، أما في القاهرة فستكون في مركز شباب الجزيرة يومي 18 و19 سبتمبر والشرقية بمركز شباب أبو حماد يوم 21 سبتمبر.

وشدد على أن الاختبارات ستبدأ من الساعة الثامنة صباحًا في الأماكن المذكورة، وسط شفافية وتحت إشراف لجنة فنية تابعة للوزارة.

برنامج «اليوم» ذو محتوى إخباري يتناول بالسرد والتحليل أبرز اهتمامات الشارع المصري إضافة إلى الشأن العربي والدولي، وتقدمه الإعلاميتان سارة حازم ودينا عصمت ويذاع يوميًا في تمام الساعة السادسة مساءً.