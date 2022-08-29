الثلاثاء.. آخر موعد لصرف مرتبات أغسطس 2022 للعاملين بالدولة

تنتهي وزارة المالية من صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين والموظفين بـ 66 وزارة وجهة وهيئة حكومية غدًا الثلاثاء 30 أغسطس، بعدما بدأت صرف المرتبات يوم الأربعاء الماضي الموافق 24 أغسطس الحالي على مدار 5 أيام.

وبحسب كتاب دوري صادر عن وزارة المالية في نهاية شهر يونيو الماضي حدد خلاله مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022، لتبدأ من يوم الأربعاء الموافق لـ 24 أغسطس الحالي لـ 33 وزارة وجهة وهيئة حكومية تابع للجهاز الإداري للدولة، ثم صرف المرتبات للعاملين والموظفين بـ 33 وزارة وهيئة وجهة أخرى يوم الخميس الماضي الموافق لـ 25 أغسطس.

صرف مرتبات العاملين والموظفين بـ66 وزارة وجهة حكومية

واستأنفت وزارة المالية عمليات صرف المرتبات لكل العاملين والموظفين بـ66 وزارة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة اليوم الأحد الموافق 28 أغسطس بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع الجمعة ثم أمس السبت.

الثلاثاء آخر موعد لصرف مرتبات أغسطس 2022

وتواصل وزارة المالية صرف مرتبات أغسطس 2022 لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة غدًا الاثنين، ثم تختم يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 أغسطس الحالي عمليات الصرف، ونبهت وزارة المالية على مسؤولي الوزارات والهيئات والجهات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة بضرورة إخطار الموظفين والعاملين لديهم بمواعيد صرف المرتبات.

إضافة إلى التنبيه بإتاحة المرتبات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري في المواعيد المحددة في الكتاب الدوري منعًا للتزاحم والتكدس بالجهات الحكومية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي «كورونا» المستمرة منذ عام 2020.