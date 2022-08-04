«تنمية الصعيد»: المنطقة اللوجستية في أسوان ستوفر 30 ألف فرصة عمل

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن المحافظة ستشهد منطقة لوجستية عالمية، وهذا المشروع القومي يأتي ضمن حزمة مشروعات قومية تنموية وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة لأبناء الصعيد: «المنطقة ستوفر نحو 30 ألف فرصة عمل ما بين مباشرة وغير مباشرة، في مرحلة الإنشاء والتشغيل والمرحلة المستدامة».

مساحة ضخمة

وأضاف صالح في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن مشروع المنطقة اللوجستية عالمي وقومي كبير على مساحة 550 فدانا، وتتكون من مناطق صناعات سواء كانت قيمة مضافة أو تعبئة أو تبادل المنتجات بين مصر والدول الإفريقية.

وتابع رئيس هيئة تنمية الصعيد: «سيكون هناك مشروع موقف سيارات دولي يتسع لعدد من الشحنات يصل إلى 450 شاحنة و18 حافلة لتبادل البضائع والركاب سواء كان من مصر إلى الدول الأفريقية والعكس الصحيح».

المنطقة اللوجستية واعدة جدا

وتابع اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن المنطقة اللوجستية واعدة جدا واختيرت بعناية، ومنذ أسابيع صدر قرار جمهوري بأن تكون هذه المنطقة تنموية في صعيد مصر، حيث ستوفر فرص عمل وآمال وطموحات ومستقبلا واعدا سيحقق كل آمالنا وآمال المصريين في صعيد مصر.

وأردف شريف صالح، أن هذا المشروع يوفر فرص عمل كثيرة لأبناء أسوان والمحافظات المجاورة مثل إقليم جنوب الصعيد: «نساعد أهالي الصعيد على تحقيق آمالهم، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير فرص عمل وحياة كريمة، وكل أجهزة الدولة تسعى إلى تحقيق طموحات المصريين وأهالي الصعيد».

وأوضح: «نحن الآن في مرحلة الدراسة التنسيق مع كل جهات الدولة مثل وزارات النقل والتموين والصناعة وجميع الأجهزة المعنية بتنفيذ المشروعات التنموية، حيث يتم تنفيذ التخطيط على مراحل، وأهم مرحلة هي نقطة تبادل البضائع المتمثلة في الموقف الدولي لتبادل البضائع عن طريق الشاحنات سواء القادمة من الدول الإفريقية محملة بالبضائع أو البضائع التي يتم تصديرها من مصر إلى الدول الأفريقية، وقريبا سيتم افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة وهي موقف السيارات ثم تتوالى بقية المشروعات».