التعليم تستعرض جهود التطوير في فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية غدا

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تشارك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الإثنين، في فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

ويقام الملتقى بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 1500 فرد، و30 وزارة وهيئة على مستوى الجمهورية.

وتستعرض الوزارة خلال فعاليات الملتقى جهودها في تطوير العملية التعليمية والتي من أهمها تطبيق نظام التعليم الجديد، والذي يأتي تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة لمصر.