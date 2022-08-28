رئيس التحرير

أحمد الخطيب

التعليم تستعرض جهود التطوير في فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية غدا

كتب:

أميرة فكرى
07:29 م | الأحد 28 أغسطس 2022
الدكتور رضا حجازي

الدكتور رضا حجازي

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تشارك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الإثنين، في فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

ويقام الملتقى بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 1500 فرد، و30 وزارة وهيئة على مستوى الجمهورية.

وتستعرض الوزارة خلال فعاليات الملتقى جهودها في تطوير العملية التعليمية والتي من أهمها تطبيق نظام التعليم الجديد، والذي يأتي تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة لمصر.

اقرأ المزيد:

مجلس الوزراء في أسبوع.. قرارات بشأن «الأدنى للقبول» والبورصة ومترو الأنفاق

مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات جديدة بينها دعم استراتيجية «شكاوى المرأة»

مجلس الوزراء يصدر قرارا بتحديد شروط المشروع الاستراتيجي والقومي

مجلة «معلومات مجلس الوزراء» تحصل على أعلى تقييم من «الأعلى للجامعات»

مركز معلومات مجلس الوزراء ينشر فيديو جديدا عن «محطة زابوريجيا النووية»

«استغاثات مجلس الوزراء»: قدمنا خدمات طبية لـ45 ألف مريض في 2021

محافظ المنيا يستعرض آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لترشيد الكهرباء

مجلس الوزراء في أسبوع: إنشاء جامعات أهلية وتكنولوجية.. وترشيد استهلاك الكهرباء
بقلم أميرة فكرى