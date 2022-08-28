حفاظا على صحة الطلاب.. منع المشروبات الغازية في «كانتين» المدارس بالسعودية

وضعت وزارة الصحة السعودية شروطا صارمة لخدمات التغذية في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد اليوم 28 أغسطس، منها منع بيع المشروبات الغازية لحماية صحة الأطفال في المملكة.

الحفاظ على صحة الطلاب

وذكرت المتحدثة باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، خلال تصريحات إعلامية نقلتها قناة «الإخبارية» السعودية، أن وزارة التعليم شددت على ضرورة متابعة صحة الطلاب من خلال تقديم خدمات مميزة تراعي صحتهم .

سبب منع المشروبات الغازية

وأشارت إلى أن مراكز بيع الطعام داخل المدارس لن تبيع المشروبات الغازية خاصة بعد وجود دراسات عديدة تفيد بامتلاكها نسبة كبيرة من السكر وتزيد الوزن وفرص الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب المختلفة واضطرابات الأوعية الدموية.

واستعرضت «الشهري» جهود وزير التعليم، حمد آل شيخ، الذي أمر بتجهيز كافة المدارس وصيانتها من أجل استقبال الطلاب بعد عامين غلب فيها التعليم عن بعد عن التعليم النظامي في المدارس بالسعودية وأغلب دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

اشتراطات صارمة لمقدمي الخدمات الغذائية في المدارس

فيما أوردت صحيفة «عكاظ» تقريرا عن اشتراطات خاصة بتقديم الغذاء في المدارس في ظل تأكيد وزارة التعليم العام على إدارة التعليم بضرورة المتابعة لمراقبة مزودو الخدمة في المدارس «كانتين» من أجل منع بيع المشروبات الغازية ومحاسبة الأماكن المخالفة لهذه التعليمات.

أضرار المشروبات الغازية

تؤدي المشروبات الغازية إلى زيادة الدهون الثلاثية والكوليسترول الذي يعد مادة شمعية عديمة الرائحة ينتجها الكبد وتزيد هذه الدهون الثلاثية من فرص تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وتقلل من عمليات الحرق، وتتطور الإصابات والتداعيات لتظهر في صورة قصور الغدة الدرقية وأمرض الكبد والكلى وعسر الهضم وتسوس الأسنان وظهور بكتيريا في الفم وحصوات على الكلى عند الأطفال والكبار.