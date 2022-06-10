9 أمور تجنبها عند قيادة سيارتك في الجو الحار.. ابعد عنها المشروبات الغازية

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، والتي تتخطى في كثير من الأوقات 40 درجة مئوية، تزداد مخاوف أصحاب وقائدي السيارات بسبب حرارة الجو، والتي تسبب تأثيرا سلبيا بكل تأكيد على السيارات، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، بعض النصائح التي يمكن لصاحب السيارة أو قائدها الاستعانة بها خاصة في ذروة حرارة فصل الصيف، وذلك من خلال إرشادات لإدارة العامة للدفاع المدني.

ووجهت إدارة الدفاع المدني نصائحها الهامة بسبب ازدياد درجات الحرارة خلال الأيام القادمة بين 47 و50 درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب الكتمة في الجو وذلك على معظم المناطق وهذه بعض التحذيرات والتنبيهات.

نصائح قبل قيادة السيارة

وبدأت «الدفاع المدني» أولى نصائحها بأنه يجب إخلاء السيارات من بعض الأشياء والتي جاءت كالتالي:

- المواد الغازية.

- القداحات.

- المشروبات الغازية.

- العطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام.

- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم).

- عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل.

- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.

- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

نصائح عامة للمواطنين

كما أطلقت عددا من النصائح العامة للمواطنين، حتي يتوخوا الحذر، مشددة على ضرورة الانتباه من خروج العقارب والثعابين من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البرد، والإكثار من شرب الماء والسوائل، والحرص على عدم تشغيل سخانات الماء، والحرص على عدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء، وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن وجود العائلة، خاصةً في أوقات ذروة الحرارة، والبعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة، خاصةً خلال الفترة من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 ظهرا، مع وضع علب ماء في الشبابيك والأحواش وعلى الأسوار وفي المزارع والبلكونات، وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات.