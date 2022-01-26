استشاري أمراض قلب: علاج الدهون الثلاثية من خلال تنظيم السكر والتغذية

قال الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي، اليوم، إن العلاج المشهور لعلاج القلب والسيطرة عليه هو الكوليسترول، موضحا أن مريض السكر لديه مشاكل أخرى، وهي علو الدهون الثلاثية في الدم، وهي مختلفة عن السكر بشكل قطعي ولها علاقة بالأكل والسكريات والنشويات.

وأضاف «ظريف»، في بث مباشر له عبر صفحة وزارة الصحة والسكان الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن السيطرة على السكر ومراجعة التغذية بشكل مباشر تساعد على التقليل من مخاطر أمراض القلب، مؤكداً أن الدهون الثلاثية تأتي السيطرة عليها بعد الكولوسترول من خلال «تظبيط» السكر والأكل، وعند الفشل في ذلك، يتم إضافة علاج للسيطرة عليها.

«عبدالوهاب»: يجب الابتعاد عن الوجبات المقلية

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة بجامعة القاهرة، إن النشويات والأطعمة السكرية تؤدي إلى ترسب الدهون على الشرايين، وارتفاع السكر في الدم، ما يضعف المناعة ويسبب التهاب في الأعصاب وأمراض أخرى كثيرة.

وأضافت «نهلة» لـ«الوطن»، أنه يجب على مرضى السكر إجراء تحاليل بصفة دورية على الأقل كل 6 أشهر؛ منها تحليل سكر تراكمي وتحليل دهون، مشددة على ضرورة تنظيم الأكل، والابتعاد عن الوجبات المقلية واللجوء إلى الفريك والسكريات البسيطة عن الفاكهة.

الخضروات تقلل من ترسب الدهون في الشرايين

وحثت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، على ضرورة تناول الخضروات لأنها غنية بالفيتامينات، وتقلل من ترسب الدهون في الشرايين، لافتة إلى أن الدهون الثلاثية هي مادة دهنية تتكون من ثلاثة أحماض دهنية يرتبط كل حمض بجزيء كوليسترول وتتكون من الأكل، وتعتبر مصدر من مصادر الطاقة، والفائض منها يتم تخزينه في الجسم.