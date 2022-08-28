حنان ماضي عن حفلها بمهرجان القلعة: كنت في قمة سعادتي

قدمت الفنانة حنان ماضي، الشكر لفضائية «الحياة» من أجل رعايتها لمهرجان القلعة، بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار: «حسيت أني في قمة السعادة بسبب الضيوف اللي جم حضروا الحفلات الغنائية، الناس كانت مبسوطة جدا وعلموا مجهود كبير علشان يجوا».

ماضي: يجب عقد تلك الحفلات بأسعار رمزية دائما

وأضافت «ماضي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أنه من الممكن عقد مثل تلك الحفلات خلال فصل الشتاء كذلك بأسعار رمزية حتى يتثنى لكل المصريين حضورها: «ساعتها هيحس الناس البساط أن بلدهم ملكهم وبيستمتعوا زي أي حد».

ماضي: أنا عارفه جمهوري بيحب إيه

واستطردت: «أنا عارفة جمهوري بيحب إيه، وقدمت لهم كل اللي كانوا عايزينه في الحفل اللي إمبارح، والحمد لله في حاجات كتير لسه الحاضرين حافظينها وكانوا بيغنوها معايا وبيطبلوا مني أغاني من زمان غنيتها في المسلسلات».

وأوضحت أن الحفل شهد تنظيما على أعلى مستوى من قبل منظميه: «عرضوا عليا الحضور في المهرجان والغناء، وأنا وافقت، وبشكر قناة الحياة على نقل المهرجان، ونقل المهرجان كان جميل وكل الناس استمتعت به».