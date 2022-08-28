حنان ماضي ونسمة محجوب في مهرجان محكى القلعة «فيديو»

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حنان ماضي ونسمة محجوب في مهرجان محكى القلعة»، فمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء مازال يواصل تصدره للأحداث الفنية والثقافية، واستطاع أن يحقق التريند رقم 1 في مصر في أغلب حفلاته لأنه استطاع إثبات مكانته بتنوعه الفني وتحقيقه للعدالة الثقافية للدورة الثلاثين بحضور عدد كبير من جمهوره في صورة جميلة تجمع بين الحضارة والتاريخ والثقافة والفن.

كان الجمهور على موعد مع أشهر نجمتين

المهرجان منذ ولادة فكرته عام 1990 وهو يضم مجموعة متنوعة ومختلفة من الفنانين والفرق المصرية والعربية، حيث يقدم ألوانا مختلفة من الفن يوميا، وذلك حتى الحادي والثلاثين من أغسطس. وفي ليلة الأمس، كان الجمهور على موعد النجمتين نسمة محجوب وحنان ماضي، في أجواء مليئة بالبهجة والفرحة التي رسمها المهرجان على وجوه الجماهير.

نسمة محجوب: بستنى مهرجان محكى القلعة من السنة للسنة

وقالت الفنانة نسمة محجوب إنها تنتظر المهرجان من السنة للسنة، بسبب تفاعل الجمهور الرائع: «الناس جاية عشان الفنان ومستنيين وحافظين أغانيه وبيبقى شعور جميل أوي إني ببسط الجمهور»، أما الفنانة حنان ماضي، فصرحت بأنها سعيدة لأن جمهور المهرجان مختلف تماما: «وزارة الثقافة والأوبرا غير هادفة للربح، لازم الناس تسمع المزيكا اللي بتسمعها في الأوبرا، الأوبرا ووزارة الثقافة عندما يتعاونان مع بعض يقدمان عملا رائعا للبسطاء».