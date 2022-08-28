سميرة سعيد لـ شيرين عبد الوهاب: «إنبسطت بزيارتك وإني شفتك منطلقة»

نشرت الفنانة سميرة سعيد، مجموعة من الصور برفقة شيرين عبد الوهاب، أثناء زيارة الأخيرة لها في منزلها، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وأضافت: «حبيبتي شيرين.. إنبسطت بزيارتك أنتِ وصديقي طارق مدكور.. وإنبسطت أكتر إني شفتك منطلقة وسعيدة.. وإن شاء الله تكملي مشوارك بنجاح أكبر.. دمتِ لي صديقة مخلصة ومحبة».

حفل شيرين عبدالوهاب في تونس

وأحيت مؤخرا الفنانة شيرين عبدالوهاب حفلا غنائيا ضخما على هامش ختام مهرجان قرطاج، وتصدر الحفل التريند في عدد من الدول العربية، إذ يعد أول ظهور لشيرين بعد غياب طويل عن الحفلات.

وقبل الحفل بيوم أعربت الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادتها بحفلها، في ختام مهرجان قرطاج الدولي.

ونشرت شيرين عبدالوهاب صورة لها في تونس مع السفير التونسي وحرمه والفنان صابر الرباعي، وعلقت على الصورة، قائلة: «فخورة كل الفخر إني هقابل الجمهور التونسي بكره في ختام مهرجان قرطاج الدولي، وإن شاء الله انتظروا أحلى حفلة، ومبسوطة إني قابلت النهاردة سيادة السفير المصري في تونس وحرمه، وصابر الرباعي وحرمه والدكتور نبيل عبدالمقصود».