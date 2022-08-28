مصرع فتاة غرقا أثناء غسل ملابسها في نهر النيل بكفر الزيات

لقت فتاة في العقد الثالث من العمر، وتعمل في أحد مصانع الرنجة، ومقيمة بقرية كفر إخشا، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، مصرعها غرقًا، في نهر النيل فرع رشيد، أثناء قيامها بغسل ملابسها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق التحقيقات.

غرقت أثناء غسل ملابسها بنهر النيل

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بغرق فتاة في العقد الثالث من العمر، بفرع نهر النيل المار بإحدى القرى، بدائرة المركز، أثناء قيامها بغسل ملابسها، بعد الانتهاء من عملها.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، برئاسة الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال الجثمان، من نهر النيل فرع رشيد، المار بالقرية، بعد أن جرفها التيار.

اختل توازنها

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية، أن الجثة لفتاه تدعى «أسماء.ال» وتبلغ من العمر 20 عامًا وتعمل في أحد مصانع الرنجة، بقرية النصارية، وكانت متواجدة على شاطئ نهر النيل، لغسيل الملابس الخاصة بها، بعد الانتهاء من عملها، فاختل توازنها، وانزلقت قدماها، في مياه نهر النيل.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، لبيان إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن.