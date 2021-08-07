غرق فتاة عشرينية في شاطئ «النخيل» بمرسى مطروح

لقيت فتاة في العشرينيات من عمرها مصرعها غرقاً، في شاطئ النخيل، بمدينة مرسى مطروح، قبل قليل، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مستشفى مرسى مطروح العام، وأخطرت مباحث قسم شرطة مطروح اللواء عماد الكدواني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

تفاصيل حادث غرق فتاة بشاطئ النخيل بمرسي مطروح

استقبل مستشفى مطروح العام مساء اليوم، الفتاة «آلاء أحمد السيد»، 20 سنة، من القاهرة، جثة هامدة، بعد أن تعرضت للغرق في شاطئ النخيل، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف مفتش الصحة، وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث للتعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.