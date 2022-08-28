عبد المنعم سعيد: لا يوجد بصيص من الضوء لنهاية الأزمة الروسية الأوكرانية

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ، إن العالم يواجه العديد من الأزمات منها الأزمة الروسية الأوكرانية، وهي أزمة متحركة إذ تعدت الحرب بينهما 6 أشهر، ولا يوجد بصيص من الضوء لنهايتها، موضحًا أن معظم الحروب تنتهي بأن طرفي النزاع يقررا أن السلام والتسوية هما الأفضل حتى لا يكون هناك انكسار كامل ولا انتصار محقق.

روسيا صمدت في وجه الاستنزاف الاقتصادي

وأضاف خلال حواره في برنامج «المشهد»، والذي يقدمه كلًا من الإعلاميين نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ويعرض على شاشة «TeN»، أن الأوكرانيين خلقوا حالة من التوازن النسبي في هذه الحرب ومستمرين بفضل الدعم الخارجي، وروسيا صمدت في وجه الاستنزاف الاقتصادي لأنها دولة كبرى، منوها بأنه أصبح هناك حالة من عدم التوازن التكتيكي لصالح أوكرانيا.

العالم يواجه 3 أزمات كبرى

وأشار المفكر السياسي إلى أن العالم يواجه 3 أزمات كبرى، وهي: «أزمة الطاقة فهناك خلاف عن سعر البترول العادل الآن، أزمة الغذاء، وسلاسل التوريد وهي هامة لكل دول العالم»، مشددا على ضرورة خلق تجمع لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

أوضح أن الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثيرات على الوضع الأمني في العالم، فهناك سباق تسلح أخذ نمطا جديدا منذ بداية الحرب الروسية اتبعه حجم إنفاق عسكري كبير هو الأعلى وغير مسبوق.

5.5 مليون لاجئ أوكراني في شرق أوروبا

من ناحية أخرى، ذكر العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات، أن هناك أزمة لاجئين فهناك 5.5 مليون لاجئ أوكراني في شرق أوروبا، إضافة إلى الأزمات المتراكمة في المنطقة العربية، كما أن القوى الكبرى انشغلت عن متابعة الأزمات الموجودة في المنطقة.

أضاف أن الأطراف الدولية تستخدم الصراعات لتحقيق مصالحها، والأمن الغذائي والمائي ضاغط على المنطقة العربية، كما أن التنظيمات الإرهابية وجدت لها متنفسا، وذلك خلال حواره على نفس البرنامج.